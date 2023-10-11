Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenal Lama, TGB Zainul Majdi Beberkan Kelebihan Ganjar Pranowo

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:26 WIB
Kenal Lama, TGB Zainul Majdi Beberkan Kelebihan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar for Presiden (TPN GP) TGB HM Zainul Majdi memiliki pandangan pribadi terkait sosok Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Menurut TGB, Ganjar dinilai memiliki beragam kelebihan. Hal tersebut, ia lihat berdasarkan sepak terjang serta pengalaman bersama yang sempat mereka miliki.

 BACA JUGA:

"Saya ini pernah jadi anggota DPR RI, kemudian menjadi gubernur NTB, jadi ada cara pandang melihat Mas Ganjar, " katanya di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Pertama, TGB merasa nyaman menitipkan wasathiyah (moderasi beragama) kepada Ganjar Pranowo. Hal tersebut sudah terbukti saat memimpin Provinsi Jawa Tengah.

 BACA JUGA:

"Ini pesan Grand Syeikh Al Azhar, beliau menyampaikan, saya tidak peduli menjadi apa, entah pemerintahan, bisnis, pendidikan, yang terpenting di manapun berada mengokohkan moderasi beragama, " terang Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia ini.

Berikutnya, sambung Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini, dalam setiap pengambilan keputusan Ganjar Pranowo dinilai terukur, tidak emosional, dan tak berpretensi menjadi paling pintar.

"Secara pribadi ada kedewasaan dan ketenangan. Itu penting bagi negara dengan begitu banyak keberagaman, " ucapnya.

Halaman:
1 2
      
