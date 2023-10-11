Hati-Hati Penipuan QRIS, Saksikan Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

AKSI nakal seorang pegawai kedai terjadi di sebauh mal di jakarta. Pegawai ini berani menyodorkan QRIS pribadi ke pembeli yang datang. Alhasil pemilik kedai merugi puluhan juta.

Video rekaman detik-detik seorang kasir mencoba mengelabui pemilik kedai dan pembeli pun viral di media sosial.

Bukannya memakai QRIS dari toko, pegawai berusia 19 tahun ini malah menyodorkan QRIS pribadinya ke pembeli yang datang.

Tindakan penipuan ini dilakukan seorang pegawai di sebuah toko Gelato di Jakarta. Pegawai itu mengaku mendapatkan uang Rp45 juta dari aksinya.

Pelaku yang baru bekerja selama satu tahun ini mengaku mendapatkan uang sebesar Rp500 ribu setiap harinya.

Dia pun mengungkap sudah beraksi sejak Juli 2023. Dalam video itu terlihat mutasi per tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober 2023. Pelaku menerima pembayaran antara Rp33 ribu hingga Rp44 ribu.

