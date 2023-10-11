Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hati-Hati Penipuan QRIS, Saksikan Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:33 WIB
Hati-Hati Penipuan QRIS, Saksikan Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Hati-Hati Penipuan QRIS, saksikan informasi selengkapnya di Okezone Updates hari ini. (Okezone)
A
A
A

AKSI nakal seorang pegawai kedai terjadi di sebauh mal di jakarta. Pegawai ini berani menyodorkan QRIS pribadi ke pembeli yang datang. Alhasil pemilik kedai merugi puluhan juta.

Video rekaman detik-detik seorang kasir mencoba mengelabui pemilik kedai dan pembeli pun viral di media sosial.

Bukannya memakai QRIS dari toko, pegawai berusia 19 tahun ini malah menyodorkan QRIS pribadinya ke pembeli yang datang.

Tindakan penipuan ini dilakukan seorang pegawai di sebuah toko Gelato di Jakarta. Pegawai itu mengaku mendapatkan uang Rp45 juta dari aksinya.

Pelaku yang baru bekerja selama satu tahun ini mengaku mendapatkan uang sebesar Rp500 ribu setiap harinya.

Dia pun mengungkap sudah beraksi sejak Juli 2023. Dalam video itu terlihat mutasi per tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober 2023. Pelaku menerima pembayaran antara Rp33 ribu hingga Rp44 ribu.

Sementara itu, seorang tersangka pencabulan rela melakukan sumpah pocong. Warga Jalan Ratu Sianom Ilir Timur Palembang, Sumatera Selatan, dibuat heboh dengan ritual sumpah pocong yang dilakukan pria berinisial RA di mushola setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement