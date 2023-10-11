Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lemhannas Serahkan Kajian Cepat ke Jokowi soal Perang Hamas-Israel, Ini Isinya

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:34 WIB
Lemhannas Serahkan Kajian Cepat ke Jokowi soal Perang Hamas-Israel, Ini Isinya
Perang Hamas-Israel/Reuters
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyerahkan kajian cepat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perang Hamas dan Israel yang telah menewaskan ribuan orang.

"Kami sudah menyerahkan kajian cepat kami pada hari Senin (9/10) siang kepada Pak Jokowi, dan itu diminta hari Minggu (8/10). Kami serahkan hari Senin siang, akan diperdalam Senin (16/10) lagi," ujar Andi di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Kajian tersebut, kata Andi, berisi tentang beberapa pengaruh eskalasi serangan Hamas kepada Israel. Pertama, ialah soal pengaruh terhadap proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accord yang mestinya terjadi tahun ini.

"Ada beberapa deadline yang kemudian lewat karena ada eskalasi kekerasan. Ada deadline di bulan Ramadhan tahun ini lewat, karena terjadi eskalasi kekerasan antara Israel dengan Palestina yang terjadi secara signifikan,"tuturnya.

"Ada deadline lagi pada November tahun ini yang akan menjadi semakin berat karena ada perang antara Israel dan Hamas," sambungnya.

Kedua, kata Andi, pihaknya juga memetakan risiko-risiko politik Indonesia setelah eskalasi kekerasan terjadi.

Halaman:
1 2
      
