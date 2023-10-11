Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Motif Anak DPR Aniaya Kekasihnya hingga Tewas Terungkap, Ngakunya Sakit Hati

Nursyafei , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:40 WIB
Motif Anak DPR Aniaya Kekasihnya hingga Tewas Terungkap, <i>Ngakunya</i> Sakit Hati
Tersangka pembunuh kekasih, Ronald/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SURABAYA – Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, mengungkap motif anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur (31), membunuh kekasihnya Dini Sera.

Pelaku tega melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia lantaran sakit hati dengan kekasihnya. Dalam pemeriksaan pihak kepolisian, Gregorius Ronald Tannur mengaku sering cek-cok dengan pacarnya tersebut.

 BACA JUGA:

“Hasil penyidikan menyatakan adanya cek-cok tersangka dan korban, yang berunjung penganiayaan dan ada unsur kesengajaan tersangka mengemudikan kendaraan saat korban bersandar di mobil, yang berujung korban terlindas, melindas dan meninggal dunia,” kata Hendro Sukmono.

Adapun, Gregorius Ronald Tannur (31) kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, usai Polrestabes Surabaya melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

Penambahan pasal primer ini didasarkan temuan baru penyidikan polisi, terkait adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi korban.

Pasal 338 tentang pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement