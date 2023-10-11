Motif Anak DPR Aniaya Kekasihnya hingga Tewas Terungkap, Ngakunya Sakit Hati

SURABAYA – Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, mengungkap motif anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur (31), membunuh kekasihnya Dini Sera.

Pelaku tega melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia lantaran sakit hati dengan kekasihnya. Dalam pemeriksaan pihak kepolisian, Gregorius Ronald Tannur mengaku sering cek-cok dengan pacarnya tersebut.

BACA JUGA:

“Hasil penyidikan menyatakan adanya cek-cok tersangka dan korban, yang berunjung penganiayaan dan ada unsur kesengajaan tersangka mengemudikan kendaraan saat korban bersandar di mobil, yang berujung korban terlindas, melindas dan meninggal dunia,” kata Hendro Sukmono.

Adapun, Gregorius Ronald Tannur (31) kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, usai Polrestabes Surabaya melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian.

BACA JUGA:

Penambahan pasal primer ini didasarkan temuan baru penyidikan polisi, terkait adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi korban.

Pasal 338 tentang pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.