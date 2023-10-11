Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Demokrasi Kaltim Dukung Ganjar-Erick Jadi Capres dan Cawapres

Yovanda Noni , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:42 WIB
KALTIM - Dewan Pengurus Daerah Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Kalimantan Timur (Kaltim) tegas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Foreder Kaltim, Muhammad Binsar. Menurutnya sosok Ganjar adalah calon yang pas menggantikan Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia.

"Kami tegaskan DPD Foreder Kaltim mendukung dan akan solid memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI selanjutnya," katanya, Rabu (11/10/2023).

Ia menjelaskan, Ganjar adalah sosok karismatik dan sangat dekat dengan para pemuda. Ganjar juga dinilai sangat ramah dan membaur dengan masyarakat.

"Bicara sosok Ganjar, sudah sangat akrab di telinga anak muda. Sosoknya sangat akrab dan tidak pernah membedakan suku ras dan agama," sebutnya.

Untuk itu, pihaknya akan membawa semua pemuda Indonesia ikut menyuarakan kemenangan Ganjar Pranowo.

“Kami mengajak seluruh relawan Ganjar Pranowo yang ada di Kaltim untuk berjuang bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 mendatang dan mengajak pula untuk memberikan situasi politik tetap berjalan damai sampai pada waktu pemilihan,” ujarnya.

Disinggung masalah calon yang pas mendampingi Ganjar, Binsar tegas menyebut nama Erick Thohir. Menurutnya, Ganjar dan Erick adalah sosok kolaboratif yang mumpuni.

“Erick Tohir ini sudah terbukti. Ketika ia memimpin BUMN berhasil membawa perubahan positif di berbagai perusahaan pelat merah," ujarnya.

