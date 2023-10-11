Gaya Kepemimpinan Sosok Ganjar Pranowo

GANJAR Pranowo merupakan salah satu sosok pemimpin masa depan yang ideal di Indonesia. Ia terkenal karena sifatnya yang merakyat, memiliki berbagai inovasi cemerlang yang diciptakan, dan kemampuan beliau untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Kinerja Ganjar sebagai pemimpin Jawa Tengah terbukti cukup efektif, terhitung beliau telah menjabat selama dua periode sejak 2013-2018 dan 2018-2023. Kemampuan dan integritasnya sebagai pemimpin sudah tak perlu diragukan lagi, terbukti beliau telah meraih 40 penghargaan hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sosok Ganjar Pranowo telah memberikan kesan yang melekat pada hati masyarakat. Mereka menganggap Ganjar sebagai suatu kebanggaan dan sosok yang layak dijadikan panutan.

Provinsi Jawa Tengah dinilai telah mengalami banyak perubahan ke arah yang positif dan membuktikan bahwa sosok pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya mengandalkan teori, namun juga bagaimana prakteknya di lapangan.

Berikut 5 Gaya Kepemimpinan Ganjar Pranowo:

1. Kharismatik

Seorang Pemimpin dapat mempengaruhi bawahan hanya dengan daya tarik yang besar. Daya tarik seorang Ganjar memiliki pendirian yang kuat dan keberanian dalam semua gagasannya.

Dengan daya tarik tersebut, Ganjar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kepercayaan penuh terhadap pemimpinnya dan dapat memotivasi masyarakat untuk terus bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Hal tersebut dikarenakan Ganjar dapat mengatasi masalah pandemi Covid-19 dengan baik.