INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Andi Widjajanto dan Luki Hermawan Ditunjuk Jadi Deputi TPN, Ini Tugas yang Bakal Diemban

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:04 WIB
Andi Widjajanto dan Luki Hermawan Ditunjuk Jadi Deputi TPN, Ini Tugas yang Bakal Diemban
Andi Widjajanto di Markas TPN Ganjar Presiden (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Andi Widjajanto dan Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan secara resmi ditunjuk sebagai Deputi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden. Penunjukkan itu diumumkan secara resmi dalam rapat rutin TPN bersama ketua umum parpol pendukung Ganjar, Rabu (11/10/2023) hari ini.

Andi widjajanto menyampaikan dalam tugasnya sebagai Deputi Politik 5.0 ini, dirinya akan menjadi dapur think tank bagi TPN Ganjar Presiden itu sendiri

"Ini penugasan langsung dari Pak Arsjad, di mana nanti kami sudah menyiapkan pangakalan data," kata Andi dalam paparannya di jumpa pers TPN Ganjar Presiden.

Dari pangkalan data tersebut, kata dia, akan dijadikan sebagai proyeksi serta simulasi daripada agenda strategis yang akan dilakukan TPN Ganjar Presiden ke depannya.

Selain itu, Andi menjelaskan bahwa Deputi yang dipimpinnya ini juga harus menangkap algoritma-algoritma dengan memanfaatkan big data analisis, machine learning, artificial intellegence untuk memproyeksi isu-isu strategis yang tepat untuk dibawakan oleh kandidat maupun tim kampanye

"Kami juga harus memetakan simpul-simpul jaringan strategis untuk memastikan bahwa simpul-simpul teritorial itu betul-betul bisa dipegang secara efektif," tuturnya.

"Kami juga menyiapkan alert system. Jadi sistem peringatan dini yang membantu, terutama Pak Arsjad selaku Ketua TPN untuk merancang respon-respon cepat jika ada dinamika-dinamika baru yang diperkirakan mempengaruhi gerak politik kami ke depan," ujarnya.

