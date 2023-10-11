Resmi Jadi Tersangka KPK, Syahrul Yasin Limpo Tunggu Kondisi Ibunda Membaik

MAKASSAR - Kondisi Nurhayati Yasin Limpo ibunda mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), kini belum stabil dan harus mendapat perawatan ekstra ketat. Bahkan dua dokter standby memantau perkembangan kesehatannya, Rabu (11/10/2023) malam.

Hal tersebut disampaikan juru bicara keluarga yang juga keponakan SYL, Devo Khadafi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kediaman Ibunda SYL, Nurhayati Yasin Limpo, Rabu (11/10/2023) malam.

"Kondisi dari ibu Nurhayati Yasin Limpo, ibunda dari Bapak Syahrul, sekarang belum stabil, masih naik turun, maklum orang tua sudah 90 tahun, tadi sempat batuk dan kemudian agak susah bernapas. Jadi sekarang terus dijaga. Jadi mohon maaf teman-teman menunggu lama, kita mau menunggu kondisinya membaik dan menyampaikan," ungkap Devo.

Kedua, keluarga sedang di dalam semua dan mendoakan kesembuhan dari ibu Nurhayati YL." Alhamdulillah, Bapak SYL masih ada dan mendampingi terus ibu, di samping ibu Nurhayati YL," katanya.

SYL menyampaikan kalau kondisi ibu sudah membaik, dalam artian sudah bisa ditinggalkan akan langsung kembali ke Jakarta.

"Karena Beliau (SYL) sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses hukum ke depan. Jadi tidak ada sama sekali bahwa Beliau menghindar atau apa, Beliau akan mengikuti. Ini murni hanya ingin mengunjungi ibunya yang lagi sakit," ujarnya.

Terkait izin ke KPK sebelum terbang ke Makassar, Devo mengaku tidak tahu soal itu dan mempersilakan menginformasi ke KPK.

"Saya tidak tahu kalau untuk itu (izin KPK). Silakan tanyakan ke KPK. Saya cuma sampaikan urusan dengan ibu saja," ujarnya.