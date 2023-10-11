Konflik Israel-Palestina Kian Memanas, Partai Perindo Minta PBB Bersikap Tegas & Adil

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengaku prihatin atas konflik antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza. Ia meminta agar Israel menghentikan serangan terhadap Palestina.

"Kita sangat prihatin atas terjadinya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina di kawasan jalur Gaza yang telah menimbulkan jatuhnya korban dan tempat sarana dan prasarana publik yang vital," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Untuk itu, Abdul menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera bersikap menghentikan konflik ini.

"Masyarakat dan organisasi internasional juga harya memberikan dukungan moral bagi upaya penyelesaian yang adil atas konflik ini secara hukum dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada," kata pria yang akan maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini.