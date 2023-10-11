Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konflik Israel-Palestina Kian Memanas, Partai Perindo Minta PBB Bersikap Tegas & Adil

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:31 WIB
Konflik Israel-Palestina Kian Memanas, Partai Perindo Minta PBB Bersikap Tegas & Adil
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengaku prihatin atas konflik antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza. Ia meminta agar Israel menghentikan serangan terhadap Palestina.

"Kita sangat prihatin atas terjadinya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina di kawasan jalur Gaza yang telah menimbulkan jatuhnya korban dan tempat sarana dan prasarana publik yang vital," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Untuk itu, Abdul menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera bersikap menghentikan konflik ini.

"Masyarakat dan organisasi internasional juga harya memberikan dukungan moral bagi upaya penyelesaian yang adil atas konflik ini secara hukum dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada," kata pria yang akan maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Israel PBB Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894//sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement