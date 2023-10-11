Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditanya Mahasiswa soal Komitmen Pemberantasan Korupsi, Ganjar: Saya Pernah Copot 2 Kepala Dinas

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:57 WIB
Ditanya Mahasiswa soal Komitmen Pemberantasan Korupsi, Ganjar: Saya Pernah Copot 2 Kepala Dinas
A
A
A

BANDUNG - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Amelia bertanya soal inovasi dari bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo dalam menghilangkan tindak korupsi di Indonesia.

Pertanyaan itu disampaikan Amelia dalam kuliah umum bertajuk "Kepemimpinan Transformasional yang Menyejahterakan Wong Cilik" pada Rabu (11/10/2023).

"Saya ingin bertanya soal tindak korupsi, yang tadi juga jadi fokus bapak. Lantas inovasi dan transformasi apa yang akan bapak lakukan untuk menghilangkan korupsi, yang sekarang itu memiliki pola penggelapan dana APBD atau APBN?" tanya Amelia.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya akan melakukan evaluasi, penegakan hukum, hingga pangkas jual beli jabatan.

"Sebuah negara dibilang benar apabila pemimpin tertingginya benar. Dan saya pernah mencopot 2 kepala dinas yang melakukan korupsi," tegasnya.

Mahasiswa lainnya, Pranjari dari perwakilan GAMKI Kota Cimahi juga bertanya terkait kesejahteraan untuk masyarakat kecil.

Halaman:
1 2
      
