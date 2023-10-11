Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Sosok Pemimpin Dekat dengan Masyarakat

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:03 WIB
Ganjar Pranowo: Sosok Pemimpin Dekat dengan Masyarakat
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

DALAM dunia kepemimpinan, salah satu kualitas yang sangat dihargai adalah kemampuan untuk menjadi sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pemimpin yang dapat memahami dan meresapi kebutuhan, harapan, dan permasalahan masyarakatnya adalah aset berharga bagi suatu negara atau daerah.

Salah satu contoh nyata dari pemimpin yang memenuhi kriteria ini adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi mengapa Ganjar Pranowo dianggap sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mengapa sifat-sifat kepemimpinannya menjadi inspirasi.

Salah satu ciri paling mencolok dari Ganjar Pranowo adalah kemampuannya untuk berbicara dan mendengarkan masyarakat dengan penuh empati. Ganjar sering kali terlihat berada di tengah-tengah rakyatnya, mendengarkan aspirasi, dan meresapi permasalahan yang dihadapi. Ia tidak hanya muncul pada acara-acara resmi, tetapi juga mengunjungi desa-desa terpencil dan berbicara langsung dengan warga.

Inilah salah satu kunci kesuksesannya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Dia memahami bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, Anda harus terlibat dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan merespons dengan tindakan nyata.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai pemimpin yang tulus dan rendah hati. Kepemimpinannya tidak terkikis oleh kepentingan pribadi atau kesombongan. Ia selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Sikap rendah hati ini membuatnya lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa mereka memiliki pemimpin yang peduli, yang tidak memandang rendah atau meremehkan siapa pun.

Ganjar Pranowo juga menciptakan inovasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui media sosial dan program-program interaktif, ia memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Ini membantu menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Pendekatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, memahami kebijakan pemerintah, dan memberikan masukan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement