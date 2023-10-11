SMK Gratis yang Digagas Ganjar Pranowo Potensial Jadi Program Nasional

JAKARTA - Program SMK gratis yang digagas Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah potensi direplikasi di tingkat nasional. Apalagi, program yang digagas sejak 2014 itu juga menuai pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengungkapkan bahwa program tersebut perlu dikaji Kemendikbud dan direplikasi di provinsi-provinsi lain. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyatakan siap untuk mengaplikasikan program SMKN Jateng ke tingkat nasional jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Ganjar meyakini akses atas pendidikan bagi semua kalangan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Saya percaya akses atas pendidikan bagi semua kalangan adalah langkah yang paling penting untuk mengangkat harkat hidup manusia Indonesia, membuka akses pada pekerjaan, penghidupan yang lebih layak dan pada akhirnya mendorong simpul-simpul akselerasi perekonomian Indonesia,” ujar Ganjar.

Jika Ganjar menjadi Presiden RI, pengamat pendidikan Doni Koesoema menyarankan mengevaluasi semua SMK di Indonesia terlebih dahulu.

"Agar hanya yang benar-benar baik saja yang boleh beroperasi. SMK yang dilihat Pak Ganjar kebetulan adalah SMK bagus yang didukung industri. SMK di Kudus, misalnya, yang sudah bisa membuat animasi kelas dunia," kata Doni dalam keterangannya, Rabu 11 Oktober 2023.

Menurut Doni, belum semua SMK di Indonesia bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini menandakan masih banyak SMK yang beroperasi ala kadarnya.

"Ganjar belum lihat kondisi SMK lain di Indonesia yang tidak memiliki guru yang kompeten dan peralatan memadai. Yang seperti ada hampir 60 persen total SMK," kata Doni.