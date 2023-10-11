Sambangi Ponpes Al-Falak Pagentongan, Ganjar: Semua Punya Semangat yang Sama

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan tujuannya datang ke Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Kota Bogor. Kedatangannya, malam ini untuk bersilaturahmi dengan para alim ulama, santri dan lainnya.

"Ya silaturahmi, sudah janji mau bertemu dan baru bisa bertemu hari ini," kata Ganjar kepada wartawan di lokasi, Rabu (11/10/2023) malam.

Bacapres Partai Perindo itu mengatakan, tidak ada perbincangan yang khusus antara dirinya dengan para tokoh agama. Hanya sekedar berdiskusi yang mana semua memiliki tujuan dan semangat yang sama.

"Lebih banyak berbincang tentang bagaimana kita berkontribusi pada bangsa negara. Tadi ada cerita karena ada beberapa orang secara politik partainya berbeda-beda ada yang dari ketokohan agama ada yang banyak ponpes ya berdikusi saja. Intinya semua punya semangat yang sama untuk bangsa, negara, masyarakat, agama dan kemanusiaan," ungkapnya.