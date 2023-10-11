Gempa M3,0 Guncang Sumbawa NTB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (11/10/2023).

"Gempa Mag:3.0, 11-Oct-2023 22:43:40WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.

Adapun lokasi koordinat gempa berada pada 8.35 LS-117.42 BT. Pusat gempa berada 15 km Utara Sumbawa.

Kedalamannya 10 Km. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

