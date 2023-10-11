Santri Ponpes Al-Falak Pagentongan Senang Bertemu Ganjar Pranowo: Baik, Murah Senyum

BOGOR - Kedatangan Bakal Calon Presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Kota Bogor disambut meriah oleh para santri. Mereka tidak menyangka bisa bertemu secara langsung dengan sosok Ganjar Pranowo.

Seperti yang diutarakan salah satu santri bernama Ilham (20). Santri yang sudah menimba ilmu di Ponpes Al-Falak selama 2,5 tahun itu mengaku senang dapat bisa bertemu Ganjar Pranowo.

"Alhamdulillah senang bisa ketemu Pak Ganjar. Soalnya selama ini liat Pak Ganjar di sosmed, sama Youtube," kata Ilham di lokasi, Rabu (11/10/2023).

Ia menilai Ganjar sebagai sosok pemimpin yang baik dan murah senyum. "Pak Ganjar baik sih, murah senyum enak dilihat," tambah Ilham.

Sebagai generasi muda, dirinya menaruh harapan agar Ganjar Pranowo menjadi pemimpin yang adil ke depannya apabila terpilih menjadi presiden Indonesia.

"Saya harap jika pak Ganjar terpilih jadi presiden semoga bisa jadi presiden yang adil dan pro rakyat," harapnya.

Kehadiran Bacapres Partai Perindo itu di Ponpes Al Falak Pagentongan, Kota Bogor disambut meriah dan histeris oleh para santri pondok pesantren.