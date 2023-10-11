Kejagung Usut Korupsi BTS Kominfo, Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut tuntas kasus korupsi BTS 4G. Di mana, perkara tersebut melibatkan eks Menkominfo sekaligus mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate sebagai terdakwa.

"Keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi tentu harus diapresiasi," kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Karyono meyakini Kejagung akan mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan, termasuk menelusuri aliran dana korupsi proyek BTS.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak diskriminatif dan bersih dari unsur kepentingan politik," katanya.