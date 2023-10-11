Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Usut Korupsi BTS Kominfo, Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |23:53 WIB
Kejagung Usut Korupsi BTS Kominfo, Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut tuntas kasus korupsi BTS 4G. Di mana, perkara tersebut melibatkan eks Menkominfo sekaligus mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate sebagai terdakwa.

"Keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi tentu harus diapresiasi," kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Karyono meyakini Kejagung akan mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan, termasuk menelusuri aliran dana korupsi proyek BTS.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak diskriminatif dan bersih dari unsur kepentingan politik," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement