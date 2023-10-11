Kebakaran di Kemayoran Padam, Penyebabnya Korsleting Listrik

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal di Jalan Dakota Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023) malam. Sebanyak 20 unit gabungan berserta 100 personel dikerahkan.

Dilansir dari akun Instagram @jakfire, korbaran api membubung tinggi saat melahap rumah tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat berkerumun melihat lokasi situasi kebakaran.

Tak tanggung-tanggung sebanyak 20 unit wilayah gabungan dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Sebanyak 20 unit tersebut terdiri dari beberapa wilayah, 16 unit Jakarta Pusat, 2 unit Jakarta Utara, 2 unit Dinas Gulkarmat.

"100 personel (dikerahkan)," tulis Command Canter Damkar Jakarta.

Kebakaran yang terjadi dikarenakan korsleting listrik tersebut saat ini telah dapat diselesaikan. Belum diketahui kerugian akibat kebakaran yang terjadi tersebut.

