Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Kemayoran Padam, Penyebabnya Korsleting Listrik

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |00:02 WIB
Kebakaran di Kemayoran Padam, Penyebabnya Korsleting Listrik
Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal di Jalan Dakota Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023) malam. Sebanyak 20 unit gabungan berserta 100 personel dikerahkan.

Dilansir dari akun Instagram @jakfire, korbaran api membubung tinggi saat melahap rumah tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat berkerumun melihat lokasi situasi kebakaran.

Tak tanggung-tanggung sebanyak 20 unit wilayah gabungan dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Sebanyak 20 unit tersebut terdiri dari beberapa wilayah, 16 unit Jakarta Pusat, 2 unit Jakarta Utara, 2 unit Dinas Gulkarmat.

"100 personel (dikerahkan)," tulis Command Canter Damkar Jakarta.

Kebakaran yang terjadi dikarenakan korsleting listrik tersebut saat ini telah dapat diselesaikan. Belum diketahui kerugian akibat kebakaran yang terjadi tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement