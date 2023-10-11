Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diterjang Angin Kencang, Atap Rumah Warga di Megamendung Bogor Ambruk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |00:09 WIB
Diterjang Angin Kencang, Atap Rumah Warga di Megamendung Bogor Ambruk
Angin kencang rusak rumah warga di Megamendung, Bogor (Foto: Dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Atap rumah warga di wilayah Desa Pasir Muncang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Kejadian itu disebabkan angin kencang yang melanda kawasan tersebut.

"Satu rumah mengalami rusak sedang," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB sore tadi. Selain angin kencang, penyebab ambruknya juga karena kondisi bangunan yang sudah rapuh.

"Ambruk pada bagian atap, dinding dapur dan kamar mandi," ujarnya.

Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan assement kebencanaan. Saat ini, material bangunan yang ambruk sudah dibersihkan pemilik rumah.

"Perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177477/hujan-ByQM_large.jpg
Hujan Deras Disertai Angin Kencang dan Petir di Depok Bagian Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177026/cuaca_ekstrem-il81_large.jpg
Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana di Pertengahan Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956/cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176820/panas-U2kL_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitar Segera Merreda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147/cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement