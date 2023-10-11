Diterjang Angin Kencang, Atap Rumah Warga di Megamendung Bogor Ambruk

Angin kencang rusak rumah warga di Megamendung, Bogor (Foto: Dok BPBD)

BOGOR - Atap rumah warga di wilayah Desa Pasir Muncang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Kejadian itu disebabkan angin kencang yang melanda kawasan tersebut.

"Satu rumah mengalami rusak sedang," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB sore tadi. Selain angin kencang, penyebab ambruknya juga karena kondisi bangunan yang sudah rapuh.

"Ambruk pada bagian atap, dinding dapur dan kamar mandi," ujarnya.

Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan assement kebencanaan. Saat ini, material bangunan yang ambruk sudah dibersihkan pemilik rumah.

"Perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait," pungkasnya.

(Arief Setyadi )