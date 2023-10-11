Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Angin Potensi Terjang Jakarta Sore Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:09 WIB
Waspada! Hujan Angin Potensi Terjang Jakarta Sore Hari
Ilustrasi cuaca hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (11/10/2023) diprakirakan bakal diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, hujan ringan bakal mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada pagi hari. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan.

Beranjak ke siang hari, hujan diprediksi mengguyur Jakarta Barat, dan hujan petir mengguyur Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya berawan.

"Waspada, potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakbar dan Jaksel pada sore dan malam hari," tulis BMKG.

Memasuki malam hari wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masih diguyur hujan ringan. Wilayah lainnya berawan.

Untuk suhu pada hari ini akan berada pada kisaran 25-34 derajat celcius. Kelembapannya di kisaran 50-85.

(Arief Setyadi )

      
