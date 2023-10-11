Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prajurit TNI Dikeroyok 8 Orang, Puspen: 4 Pelaku Sudah Diamankan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:05 WIB
Prajurit TNI Dikeroyok 8 Orang, Puspen: 4 Pelaku Sudah Diamankan
Prajurit TNI dikeroyok 8 orang di Jaktim
A
A
A

JAKARTA - Seorang anggota TNI bernama Serma SP, berdinas sebagai Dantim Provos Satpamwal Denma Mabes TNI menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh delapan pelaku. Empat pelaku diamankan dan diserahkan ke pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses secara hukum.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi menjelaskan kronologi kejadian nahas yang menimpa Serma SP itu terjadi di tanjakan Pesantren Alharomain Ganceng, Jakarta Timur, pada Senin 9 Oktober 2023.

Kejadian ini bermula saat Serma SP, melintas di tanjakan depan Pesantren Alharomain Ganceng dengan menggunakan mobil pikap. Saat itu, di tanjakan ada satu unit sepeda motor mogok yang mengakibatkan mobil pikap Carry yang berada di depan kendaraan Serma SP berhenti mendadak.

Kemudian Serma SP yang berada di belakang pikap Carry juga berhenti mendadak. "Akibat berhenti mendadak, kejadian ini mengakibatkan satu unit sepeda motor Beat dib elakang mobil Serma SP menabrak bagian belakang pikap. Kemudian pengemudi sepeda motor Beat menuntut ganti rugi kepada Serma SP," kata Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Kejadian tersebut menimbulkan perdebatan hingga pengendara sepeda motor Beat menelepon rekan-rekannya. Beberapa menit kemudian datanglah lebih kurang 8 orang, dan ikut cekcok yang disertai pengambilan kunci mobil Serma SP secara paksa yang dilanjutkan dengan pemukulan terhadap Serma SP.

Halaman:
1 2
      
