HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Kembali Evakuasi Monyet Liar di Perumahan Griya Depok Asri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:24 WIB
Damkar Kembali Evakuasi Monyet Liar di Perumahan Griya Depok Asri
Petugas damar evakuasi monyet liar di Depok (Foto: dok Damkar)
A
A
A

DEPOK - Petugas Pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok kembali mengevakuasi monyet liar di Perumahan Griya Depok Asri, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok. Diketahui keberadaan monyet liar turun ke permukiman warga sedang marak bahkan sampai menyerang bocah hingga terluka di Cipayung, Kota Depok beberapa waktu lalu.

"Jenis penyelamatan evakuasi monyet liar," kata Kasie Penyelamatan Damkar Depok, Tesy Haryati dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Tesy memastikan tidak ada korban akibat dari serangan monyet liar tersebut. "Korban jiwa tidak ada nihil," ujarnya.

Lebih lanjut, Tesy menyebut bahwa laporan keberadaan monyet liar di Sukmajaya awalnya peliharaan. Namun, ketika ditangkap tidak ada yang mengaku akhirnya diserahkan ke komunitas primata.

"Laporan ke kami awalnya peliharaan, namun setelah di tangkap tidak ada yang mengaku. (Dievakuasi ke) komunitas primata," tuturnya.

