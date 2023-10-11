Modus Nyamar Jadi Petugas PLN, Maling Sasar Penghuni Indekos di Tapos Depok

DEPOK - Dua kawanan maling menyasar penghuni indekos di Cilangkap, Tapos, Kota Depok, dengan modus menyamar jadi petugas PLN bertanya soal meteran listrik. Diduga ponsel dan kartu ATM milik korban raib digasak salah satu terduga pelaku setelah dialihkan rekannya.

Dalam unggahan laman Instagram @depokhariini terlihat rekaman CCTV dua pasangan pria dan wanita menyamar jadi oknum petugas PLN lengkap dengan jaket serta helm dan salah satu korban keluar dari kamar indekos terlihat berdialog. Sementara itu satu terduga pelaku lainnya masuk ke kamar indekos korban ketika dialihkan satu oknum lainnya.

"Modus dari PLN: nanyain meteran listrik. Pelaku 2 orang, 1 cewek dan 1 cowok. Yang cewek ngalihin perhatian, yang cowok masuk kedalam. Yang diambil 1 handphone dan kartu ATM," tulis laman Instagram @depokhariini dikutip, Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso melakukan pengecekan atas kejadian tersebut. "Sebentar ya, saya cek dulu," ucap Arief.

(Fakhrizal Fakhri )