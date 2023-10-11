Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Nyamar Jadi Petugas PLN, Maling Sasar Penghuni Indekos di Tapos Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:37 WIB
Modus Nyamar Jadi Petugas PLN, Maling Sasar Penghuni Indekos di Tapos Depok
Terduga maling di Depok (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Dua kawanan maling menyasar penghuni indekos di Cilangkap, Tapos, Kota Depok, dengan modus menyamar jadi petugas PLN bertanya soal meteran listrik. Diduga ponsel dan kartu ATM milik korban raib digasak salah satu terduga pelaku setelah dialihkan rekannya.

Dalam unggahan laman Instagram @depokhariini terlihat rekaman CCTV dua pasangan pria dan wanita menyamar jadi oknum petugas PLN lengkap dengan jaket serta helm dan salah satu korban keluar dari kamar indekos terlihat berdialog. Sementara itu satu terduga pelaku lainnya masuk ke kamar indekos korban ketika dialihkan satu oknum lainnya.

"Modus dari PLN: nanyain meteran listrik. Pelaku 2 orang, 1 cewek dan 1 cowok. Yang cewek ngalihin perhatian, yang cowok masuk kedalam. Yang diambil 1 handphone dan kartu ATM," tulis laman Instagram @depokhariini dikutip, Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso melakukan pengecekan atas kejadian tersebut. "Sebentar ya, saya cek dulu," ucap Arief.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement