ST Burhanuddin Lakukan Mutasi Pejabat di Lingkungan Kejagung, Berikut Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi secara besar besaran di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebanyak 47 pejabat mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Korps Adhyaksa.

Dalam surat yang dilihat MNC Portal Indonesia Selasa (10/10/2023), pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) Kejagung itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI No 272 Tahun 2023.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan merupakan hal biasa sebagai langkah penyegaran jabatan.

"Hal yang biasa di suatu lembaga untuk mengisi kekosongan dan penyegaran dalam Tour of Duty," kata Ketit saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (11/10/2023).

Berikut daftar lengkap rotaso di lingkungan Kejaksaan Agung:

1. Sarjono, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang menja diangkat menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta

2. Heri Jerman, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu diangkat menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta.

4. Rina Virawati, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu.

5. Ahelya Abustam, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar diangkat menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang

6. I Dewa Gede Wirajana, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.

7. N Rahmat R, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang diangkat menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta.

8. Supardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru diangkat menjadi Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta.

9. Akmal Abbas, Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat jabatannya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru.

10. Pathor Rahman, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya diangkat menjadi Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta.

11. Undang Mugopal, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat jabatannya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.