Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Karet Tengsin, 14 Mobil Pemadam Dikerahkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |08:26 WIB
Kebakaran Rumah di Karet Tengsin, 14 Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran rumah terjadi di Karet Tengsin. (Foto: Ilustrasi/Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap bangunan rumah di Jalan Karet Pasar Baru 2 No.14 RT09/ RW07, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Dikutip dari akun Instagram @humasjakfire, total ada 60 personel anggota pemadam kebakaran dan 14 unit mobil pemadam dikerahkan.

 BACA JUGA:

Dari foto yang diunggah, tampak asap hitam membubung tinggi dari bangunan rumah yang terbakar. Jarak antar rumah saling menempel berdekatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Damkar Rumah Terbakar Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement