Kebakaran Rumah di Karet Tengsin, 14 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap bangunan rumah di Jalan Karet Pasar Baru 2 No.14 RT09/ RW07, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Dikutip dari akun Instagram @humasjakfire, total ada 60 personel anggota pemadam kebakaran dan 14 unit mobil pemadam dikerahkan.

Dari foto yang diunggah, tampak asap hitam membubung tinggi dari bangunan rumah yang terbakar. Jarak antar rumah saling menempel berdekatan.