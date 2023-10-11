Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor hingga Depok Sudah Turun Hujan, Ini Prediksi BMKG untuk Wilayah Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |08:55 WIB
Bogor hingga Depok Sudah Turun Hujan, Ini Prediksi BMKG untuk Wilayah Jakarta
Kapan Jakarta bakal diguyur hujan? (Foto: Ilustrasi/Dok Antara)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto memprediksi hujan akan mengguyur wilayah Jakarta sekitar November 2023 mendatang. Diketahui BMKG bersama BNPB berupaya melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di tengah musim kemarau berkepanjangan di wilayah Jabodetabek.

"Jakarta diprediksi (hujan) bulan November," kata Guswanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Kota Depok, Jawa Barat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (10/10/2023) malam. Pantauan MNC Portal Indonesia di Kecamatan Pancoran Mas hujan turun sekitar selepas maghrib hingga sekitar pukul 20.00 WIB.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menyebut hujan yang terjadi bukan pengaruh dari TMC. Ia menegaskan bahwa hujan turun secara alami.

 BACA JUGA:

"(Pengaruh TMC) Tidak. Betul, hujan alami (yang mengguyur wilayah Depok dan sekitarnya)," ucap Guswanto.

Topik Artikel :
BMKG Hujan Jakarta hujan
