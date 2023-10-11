Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak Kandang Ayam Seluas 1 Hektare Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |09:18 WIB
Lapak Kandang Ayam Seluas 1 Hektare Terbakar, Diduga Korsleting Listrik
Kebakaran lapak di Depok. (Foto: Damkar)
A
A
A

DEPOK - Lapak kandang ayam seluas satu hektare di Jalan Suhaemi RT 3 RW 3, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok, mengalami kebakaran pada Selasa (10/10/2023) pukul 20.00 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.10 WIB oleh tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok.

"Penanggulangan kebakaran kandang ayam. Luas area 1 hektar," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

 BACA JUGA:

Denny menyebut dugaan penyebab kebakaran yakni korsleting listrik. "Dugaan penyebab korsleting listrik," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan sebanyak tiga unit damkar dan tiga unit ranger dikerahkan ke lokasi kebakaran lapak kandang ayam.

 BACA JUGA:

"Pengerahan unit UPT Cipayung 1, UPT Bojongsari 3 ranger dan 2 Damkar," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Damkar Lapak Terbakar Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement