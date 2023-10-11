Lapak Kandang Ayam Seluas 1 Hektare Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

DEPOK - Lapak kandang ayam seluas satu hektare di Jalan Suhaemi RT 3 RW 3, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok, mengalami kebakaran pada Selasa (10/10/2023) pukul 20.00 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.10 WIB oleh tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok.

"Penanggulangan kebakaran kandang ayam. Luas area 1 hektar," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Denny menyebut dugaan penyebab kebakaran yakni korsleting listrik. "Dugaan penyebab korsleting listrik," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan sebanyak tiga unit damkar dan tiga unit ranger dikerahkan ke lokasi kebakaran lapak kandang ayam.

"Pengerahan unit UPT Cipayung 1, UPT Bojongsari 3 ranger dan 2 Damkar," tuturnya.

