Jaksel, Bogor, Depok dan Tangsel Sudah Turun Hujan, BMKG: Alami, Bukan Hasil Modifikasi

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah Jakarta Selatan (Jaksel), Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan telah turun hujan, Selasa (10/10/2023) tadi malam.

BMKG mengatakan laporkan ini berdasarkan citra radar cuaca wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sekitar pukul 20.05 WIB, bahwa sejumlah wilayah telah turun hujan.

“Terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto kepada MNC Portal, Rabu (11/10/2023).

Guswanto pun memastikan bahwa hujan yang turun di sebagian wilayah Jaksel, Bogor, Depok, Tangsel tersebut merupakan alami dan bukan hasil dari kegiatan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) seperti yang sebelumnya telah dilakukan. “Itu hujan alami dan tidak ada kegiatan TMC di Jabodetabek.”