HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaksel, Bogor, Depok dan Tangsel Sudah Turun Hujan, BMKG: Alami, Bukan Hasil Modifikasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |09:42 WIB
Sejumlah wilayah di Jabodetabek diguyur hujan. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah Jakarta Selatan (Jaksel), Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan telah turun hujan, Selasa (10/10/2023) tadi malam.

BMKG mengatakan laporkan ini berdasarkan citra radar cuaca wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sekitar pukul 20.05 WIB, bahwa sejumlah wilayah telah turun hujan.

 BACA JUGA:

“Terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto kepada MNC Portal, Rabu (11/10/2023).

Guswanto pun memastikan bahwa hujan yang turun di sebagian wilayah Jaksel, Bogor, Depok, Tangsel tersebut merupakan alami dan bukan hasil dari kegiatan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) seperti yang sebelumnya telah dilakukan. “Itu hujan alami dan tidak ada kegiatan TMC di Jabodetabek.”

Topik Artikel :
BMKG Hujan Jakarta hujan
