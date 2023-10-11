Polisi Selidiki Asal Usul WNA Perekam Video Mesum ABG di Jaksel

JAKARTA - Polisi masih mengembangkan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dilakukan muncikari berinisial JL pada ACA (17). Saat ini, polisi tengah mendalami asal usul warga negara asing (WNA) yang merekam video mesum ACA.

"Warga negara mana kami belum tahu. Kami masih mencari tahu siapa dari muncikarinya ini, siapa si N," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, muncikari JL kerap tak menjawab pada polisi saat ditanyai tentang WNA berinisial N itu. WNA itu merupakan orang yang merekam video mesumnya dengan anak di bawah umur hingga akhirnya tersebar luas di situs-situs porno.

Selain itu, ia menambahkan, polisi masih menggali ada tidaknya WNA berinisial N itu masuk dalam jaringan tertentu terkait pornografi. Pasalnya, video tersebut beredar di situs porno berbayar.

BACA JUGA: Polisi Kejar WNA Perekam Video Mesum ABG

"Masih didalami karena si muncikarinya itu susah. Kalau ditanya enggak mau jawab, diam saja. Ya dijual beli, kan di situsnya itu berbayar," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)