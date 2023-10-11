Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Asal Usul WNA Perekam Video Mesum ABG di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:33 WIB
Polisi Selidiki Asal Usul WNA Perekam Video Mesum ABG di Jaksel
Polisi selidiki asal usul WNA perekam video mesum ABG di Jaksel. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih mengembangkan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dilakukan muncikari berinisial JL pada ACA (17). Saat ini, polisi tengah mendalami asal usul warga negara asing (WNA) yang merekam video mesum ACA.

"Warga negara mana kami belum tahu. Kami masih mencari tahu siapa dari muncikarinya ini, siapa si N," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, muncikari JL kerap tak menjawab pada polisi saat ditanyai tentang WNA berinisial N itu. WNA itu merupakan orang yang merekam video mesumnya dengan anak di bawah umur hingga akhirnya tersebar luas di situs-situs porno.

Selain itu, ia menambahkan, polisi masih menggali ada tidaknya WNA berinisial N itu masuk dalam jaringan tertentu terkait pornografi. Pasalnya, video tersebut beredar di situs porno berbayar.

"Masih didalami karena si muncikarinya itu susah. Kalau ditanya enggak mau jawab, diam saja. Ya dijual beli, kan di situsnya itu berbayar," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523/viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358/lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155567/video_mesum-au3f_large.jpg
Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/609/3101169/viral-7FnG_large.jpg
Bejat! Guru Diduga Mesum dengan Siswi SMP Dalam Masjid, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/525/3087042/viral-RqPj_large.jpg
Heboh! Beredar Link Video Syur Pelajar SMA Sukabumi Bersetubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/519/3081254/viral-nA1W_large.jpg
Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement