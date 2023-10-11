Sedan Mercy Tabrak Tiang Listrik di Jalan Raya Bogor-Parung, Pengemudi Hilang

BOGOR - Mobil mewah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bogor-Parung, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Belum diketahui pasti penyebab maupun kronologi dari kecelakaan tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil jenis sedan Mercedes Benz berwarna putih itu sudah berada di bahu jalan. Tampak bagian depan mobil ringsek karena menabrak tiang listrik.

Tiang listrik itu pun nyaris roboh dan melintang di badan jalan. Arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat karena kendaraan dari arah Salabenda menuju Parung diberlakukan contraflow.

Terpisah, Kapolsek Kemang AKP Taufik mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Pihaknya sudah melakukan olah TKP, tetapi tidak menemukan pengemudi mobil tersebut.

"Saat kita datang ke TKP itu yang di dalam mobil sudah tidak ada, belum ditemukan," kata Taufik dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/10/2023).