Israel Serang Gaza, Ribuan Massa 212 Geruduk Kedubes AS

JAKARTA – Ribuan massa 212 dan sejumlah elemen lain bakal menggeruduk Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Aksi itu digelar buntut penyerangan Israel ke Jalur Gaza yang mengakibatkan ratusan orang Palestina meninggal dunia.

Rencana unjuk rasa itu dibenarkan oleh tim bantuan hukum dan juru bicara FPI, Aziz Yanuar. Dia menyebut sekitar 1000 orang akan berkumpul di depan Kedubes AS untuk berunjuk rasa.

Aksi unjuk rasa itu akan dimulai Rabu (11/10/2023) pukul 13.00 WIB. Aksi demonstrasi akan diikuti oleh sejumlah elemen.

"Benar. Target massa 1000 (orang). Insya Allah mulai jam 13.00," ujar Aziz Yanuar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

"(Aksi diikuti) PA 212, FPI, GNPF Ulama, dan lain-lain. Kemerdekaan Palestina harga mati. (Kami) mendukung kemerdekaan Palestina tanpa syarat," pungkasnya.

Aksi demo di depan Kedubes AS telah dilakukan oleh massa dari Aqsa Working Group sekitar pukul 11.00 WIB. Siang nanti, giliran FPI, PA 212, dan sejumlah elemen lain yang akan menyampaikan aspirasinya di lokasi yang sama terkait penyerangan Israel ke Jalur Gaza.