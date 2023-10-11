Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Israel Serang Gaza, Ribuan Massa 212 Geruduk Kedubes AS

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |13:07 WIB
Israel Serang Gaza, Ribuan Massa 212 Geruduk Kedubes AS
Massa Demo Kedubes AS/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Ribuan massa 212 dan sejumlah elemen lain bakal menggeruduk Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Aksi itu digelar buntut penyerangan Israel ke Jalur Gaza yang mengakibatkan ratusan orang Palestina meninggal dunia.

Rencana unjuk rasa itu dibenarkan oleh tim bantuan hukum dan juru bicara FPI, Aziz Yanuar. Dia menyebut sekitar 1000 orang akan berkumpul di depan Kedubes AS untuk berunjuk rasa.

Aksi unjuk rasa itu akan dimulai Rabu (11/10/2023) pukul 13.00 WIB. Aksi demonstrasi akan diikuti oleh sejumlah elemen.

"Benar. Target massa 1000 (orang). Insya Allah mulai jam 13.00," ujar Aziz Yanuar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

"(Aksi diikuti) PA 212, FPI, GNPF Ulama, dan lain-lain. Kemerdekaan Palestina harga mati. (Kami) mendukung kemerdekaan Palestina tanpa syarat," pungkasnya.

Aksi demo di depan Kedubes AS telah dilakukan oleh massa dari Aqsa Working Group sekitar pukul 11.00 WIB. Siang nanti, giliran FPI, PA 212, dan sejumlah elemen lain yang akan menyampaikan aspirasinya di lokasi yang sama terkait penyerangan Israel ke Jalur Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement