Ratusan Massa Geruduk Kedubes AS Buntut Serangan Israel ke Jalur Gaza

JAKARTA - Ratusan massa berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS). Aksi itu digelar buntut serangan Israel ke Jalur Gaza.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi pada Rabu (11/10/2023) pukul 11.00 WIB, sekitar seratusan massa sudah berkumpul di depan Kedubes AS. Massa diketahui berasal dari Aqsa Working Group.

Pimpinan massa terlihat melakukan orasi di atas mobil komando. Meskipun ada kepadatan massa, jalan di depan Kedubes AS masih bisa dilalui kendaraan.