HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Kapolrestabes Semarang Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:58 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Kapolrestabes Semarang Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpol (SYL) yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan bahwa Irwan Anwar telah hadir di Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan.

“Yang bersangkutan sekira pukul 13.15 sudah tiba di Polda Metro Jaya,” kata Trunoyudo saat dihubungi awak media, Rabu (11/10/2023).

Trunoyudo menyebutkan hingga saat ini pemeriksaan terhadap Irwan Anwar masih berlangsung di Polda Metro Jaya.

“Masih (diperiksa), di penyidik Direktorat Kriminal Khusus Subdit Tipikor,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengungkapkan bahwa Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diduga dilakukan pimpinan KPK.

Karyoto menyebutkan ia tidak bisa memastikan apakah Irwan Anwar bakal hadir dalam pemeriksaan tersebut.

“Kalau tidak salah hari ini panggilannya. Untuk hadir atau tidak nanti sama-sama kita lihat,” kata Karyoto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/10/2023).

