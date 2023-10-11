Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Puluhan Ribu Balita di Jakarta Alami Gizi Buruk, Begini Penjelasan Heru Budi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:33 WIB
Duh! Puluhan Ribu Balita di Jakarta Alami Gizi Buruk, Begini Penjelasan Heru Budi
Puluhan Ribu Balita di Jakarta Alami Gizi Buruk/Ilustrasi Antara
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengusut tuntas permasalahan terkait stunting alias gizi buruk di Jakarta.

Demikian diutarakan Heru saat mengunjungi Kantor Lurah Pekojan dan menyaksikan kegiatan pemberian makanan untuk balita di Puskesmas Pembantu Pekojan 1, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2023).

“Pemprov DKI Jakarta terus mencari anak-anak yang terkena stunting. Kita akan segera menyelesaikannya,” ujar Heru, Rabu (11/10/2023).

Pemprov DKI kata dia juga berkomitmen terkait penanganan pemberian gizi yang tepat kepada balita. Termasuk, terus mengintervensi terkait hal tersebut.

“Kita terus berikan intervensi agar bisa lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi dan susu,” imbuhnya.

Heru memaparkan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta yang berjumlah 22.000 kasus, 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan.

“Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23.000 kasus, dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13.000 kasus,” terang Pj Gubernur Heru.

