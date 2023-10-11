Hendak Buang Sampah, Warga Gunung Putri Bogor Temukan Bayi Perempuan

BOGOR - Warga Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan bayi perempuan, Rabu (11/10/2023). Bayi itu ditemukan masih hidup di depan salah satu rumah kontrakan warga.

Dari informasi yang dihimpun, bayi itu ditemukan sekira pukul 05.30 WIB. Saat itu, salah satu warga yang hendak membuang sampah mendengar tangisan bayi.

BACA JUGA: Warga Geger Pemulung Temukan Jasad Bayi di Tempat Pembuangan Sampah

Saat dicari, ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi masih hidup dengan ari-ari masih menempel. Bayi itu tergeletak di tanah tanpa alas dekat pipa air di depan kontrakan warga.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan temuan bayi tersebut. Bayi sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

"Penyerahan bayi ke Dinsos Kab Bogor," kata Bayu dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).