Semburan Air Bercampur Gas Muncul di Tengah Pemukiman Warga Sukaraja Bogor

BOGOR - Semburan air yang bercampur gas muncul di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kejadian ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Data sementara, berawal dari adanya pengeboran sumur kedalaman 100 meter.

"Tiba-tiba keluar semburan air bercampur gas. Dari PGN Pertamina dinyatakan gas tersebut gas metan," kata Jalaludin dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

Warga sekitar pun dilarang untuk mendekat guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Lokasi semburan juga telah dipasangi garis polisi.

"Info lengkap rencana besok tim dari ESDM akan menindak lanjuti ke lokasi," jelasnya.

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab munculnya semburan tersebut. Karena, masih dalam penanganan oleh pihak terkait.

"Untuk lebih detil lagi menunggu hasil analisa dari dinas terkait," tutupnya.