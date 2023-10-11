Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datang ke Ponpes Al-Falak Pegentongan Bogor, Ganjar Disambut Meriah Santri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:51 WIB
Datang ke Ponpes Al-Falak Pegentongan Bogor, Ganjar Disambut Meriah Santri
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mendatangi Ponpes Al Falak Pagentongan, Kota Bogor. Kedatangannya itu disambut meriah dan histeris oleh para santri pondok pesantren.

Pantauan MNC Portal, Ganjar tiba di Ponpes Al-Falak sekira pukul 20.09 WIB. Dengan mengenakan peci hitam, Ganjar turun dari mobil dan disambut oleh para ustadz serta para santri yang memainkan hadroh.

"Assalamualaikum," ucap Ganjar sembari turun dari mobil, Rabu (11/10/2023).

Setelah bersalamam, Ganjar langsung berjalan menuju masjid untuk berziarah ke makam Abah Falak. Para santri terus histeris menyebut nama sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar," teriak para santri.

Diantara mereka juga ada yang berebut untuk mengambil foto Ganjar. Hingga saat ini, Ganjar masih berada di lokasi Ponpes Al-Falak Pagentongan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement