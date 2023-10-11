Datang ke Ponpes Al-Falak Pegentongan Bogor, Ganjar Disambut Meriah Santri

BOGOR - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mendatangi Ponpes Al Falak Pagentongan, Kota Bogor. Kedatangannya itu disambut meriah dan histeris oleh para santri pondok pesantren.

Pantauan MNC Portal, Ganjar tiba di Ponpes Al-Falak sekira pukul 20.09 WIB. Dengan mengenakan peci hitam, Ganjar turun dari mobil dan disambut oleh para ustadz serta para santri yang memainkan hadroh.

"Assalamualaikum," ucap Ganjar sembari turun dari mobil, Rabu (11/10/2023).

Setelah bersalamam, Ganjar langsung berjalan menuju masjid untuk berziarah ke makam Abah Falak. Para santri terus histeris menyebut nama sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar," teriak para santri.

Diantara mereka juga ada yang berebut untuk mengambil foto Ganjar. Hingga saat ini, Ganjar masih berada di lokasi Ponpes Al-Falak Pagentongan.

(Khafid Mardiyansyah)