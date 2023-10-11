Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobilnya Terbakar, Pengemudi Panik Selamatkan Diri di Kawasan SCBD

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:20 WIB
Mobilnya Terbakar, Pengemudi Panik Selamatkan Diri di Kawasan SCBD
Mobil di kawasan SCBD, Jakarta terbakar (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah mobil di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (11/10/2023) petang tadi. Pengemudi pun sempat panik dan buru-buru menyelamatkan dirinya.

"Iya kebakaran mobil Suzuki bernopol B 2041 TON di SCBD tadi, sekarang sudah berhasil dipadamkan," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Paryo saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat mobil yang dikemudikan MD mendadak mengeluarkan asap dari kap depan mobilnya. Pengemudi mobil lantas diteriaki oleh pengguna jalan jika kap mobilnya mengeluarkan asap.

"Pemilik langsung berhenti dan bergegas keluar dari mobil dan melaporkan kejadian tersebut petugas," tuturnya.

Dia menambahkan, petugas Sudin Gulkarmat Jaksel lantas mengerahkan 1 unit mobil damkar guna melakukan pemadaman api. Api yang membakar sejak pukul 18.16 WIB itu akhirnya berhasil dipadamkan kurang lebih 15 menit kemudian.

"Tidak ada korban jiwa atau pun luka, kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta," katanya.

Halaman:
1 2
      
