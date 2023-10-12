Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Museum Nasional: Menengok Kuburan Tentara Belanda di Taman Museum Wayang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |01:12 WIB
Hari Museum Nasional: Menengok Kuburan Tentara Belanda di Taman Museum Wayang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bangsa Indonesia memperingati 12 Oktober sebagai Hari Museum Nasional. Museum menjadi sarana bagi masyarakat untuk rekreasi atau hiburan hingga kepentingan edukasi serta penelitian.

Selain itu, museum juga difungsikan untuk penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan, serta pelestarian hasil budaya.

Gedung museum di Indonesia juga banyak menyimpan memori bangsa Indonesia terhadap perjuangan pahlawan dari penjajahan.

Banyak darah telah bertumpahan menjadi lautan di zaman itu. Gedung-gedung museum yang menjadi saksi bisu terhadap kekejaman Belanda. Salah satunya bekas makam tentara Belanda yang berlokasi di taman Museum Wayang.

Kala itu, zaman penjajahan Belanda lokasi museum Wayang dijadikan sebagai gereja di tahun 1712 , dan menjadi tempat ibadah para penjajah serta turis yang sedang jalan-jalan di Jakarta.

