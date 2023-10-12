Ketika Ganjar Pranowo Cerita soal Silaturahmi Membawa Rezeki

BOGOR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bicara tentang salah satu manfaat dari bersilaturahmi. Karena, silaturahmi dapat mendatangkan suatu keberkahan dan rezeki.

Hal itu diungkapkan Ganjar dihadapan para ulama dan santri saat mendatangi Ponpes Al-Falak Pagentongan, Kota Bogor, Rabu (11/10/2023) malam.

Mulanya, Bacapres Partai Perindo itu menyampaikan sambutan dan bercerita terkait pertemuannya dengan salah satu kyai di wilayah Tasikmalaya ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kepadanya, kiai tersebut sempat bercerita kesulitan mendapatkan air.

"Cukup mengharukan di Tasik Selatan itu pernah bertemu saya, seorang ulama seorang kiai mengajak putranya menyampaikan airnya susah, kenapa? Karena pegunungan dan sebagainya. Gak ada mata air? Ada, tapi tidak mencukupi," ucap Ganjar.

Selang beberapa jam bertemu dengan kiai tersebut, Ganjar bertemu salah satu tamunya. Yang mana, tamu tersebut ingin membantu memberikan air.

"Saya waktu itu masih gubernur maka sepertinya doa pak kiai itu terkabul ya. Beberapa jam ada tamu saya, bercerita mas Ganjar saya mau bantu m-bantu tapi bantu apa? Soal konstruksi. Mau bantu enggak? Itu ada warga dari Tasik butuh air," tutur Ganjar.

"Itu rezeki jadi kalau para ulama sering menganjurkan pada kita untuk bersilaturahmi membawa rezeki itu terbukti. Buktinya apa? Hanya beberapa jam setelah pak kiai pulang itu ada tamu saya itu," ungkapnya.