Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Ganjar Pranowo Cerita soal Silaturahmi Membawa Rezeki

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |01:37 WIB
Ketika Ganjar Pranowo Cerita soal Silaturahmi Membawa Rezeki
Ganjar Pranowo (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bicara tentang salah satu manfaat dari bersilaturahmi. Karena, silaturahmi dapat mendatangkan suatu keberkahan dan rezeki.

Hal itu diungkapkan Ganjar dihadapan para ulama dan santri saat mendatangi Ponpes Al-Falak Pagentongan, Kota Bogor, Rabu (11/10/2023) malam.

Mulanya, Bacapres Partai Perindo itu menyampaikan sambutan dan bercerita terkait pertemuannya dengan salah satu kyai di wilayah Tasikmalaya ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kepadanya, kiai tersebut sempat bercerita kesulitan mendapatkan air.

"Cukup mengharukan di Tasik Selatan itu pernah bertemu saya, seorang ulama seorang kiai mengajak putranya menyampaikan airnya susah, kenapa? Karena pegunungan dan sebagainya. Gak ada mata air? Ada, tapi tidak mencukupi," ucap Ganjar.

Selang beberapa jam bertemu dengan kiai tersebut, Ganjar bertemu salah satu tamunya. Yang mana, tamu tersebut ingin membantu memberikan air.

"Saya waktu itu masih gubernur maka sepertinya doa pak kiai itu terkabul ya. Beberapa jam ada tamu saya, bercerita mas Ganjar saya mau bantu m-bantu tapi bantu apa? Soal konstruksi. Mau bantu enggak? Itu ada warga dari Tasik butuh air," tutur Ganjar.

"Itu rezeki jadi kalau para ulama sering menganjurkan pada kita untuk bersilaturahmi membawa rezeki itu terbukti. Buktinya apa? Hanya beberapa jam setelah pak kiai pulang itu ada tamu saya itu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement