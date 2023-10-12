Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sapa WNI di Jepang, Puan Perkuat Hubungan People to People Contact

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |02:01 WIB
Sapa WNI di Jepang, Puan Perkuat Hubungan People to People Contact
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyapa warga negara Indonesia yang berada di Jepang di Wisma Duta, KBRI Tokyo, pada Rabu (11/10/2023) siang waktu setempat. Hal tersebut ia lakukan dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke negeri matahari terbit tersebut.

Ia pun menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Apalagi, Indonesia dan Jepang sedang merayakan 65 tahun pembentukan hubungan diplomatik kedua negara.

"Kedua negara kita memang memiliki hubungan sejarah yang panjang dan sejarah sudah mencatat bahwa persahabatan Indonesia dengan Jepang tidak hanya terjalin di masa senang tetapi juga di masa sulit. Itu adalah sebuah ciri persahabatan yang baik," ungkap Puan dalam keterangan resmi, Rabu.

Atas dasar itu, Puan menekankan, pentingnya Indonesia dan Jepang untuk terus memperdalam hubungan antar masyarakat atau people to people contact. Dalam hubungan kerja sama bilateral, ia menyebut memang negara merupakan aktor utama. Namun, di balik itu ada peran warga kedua negara yang sangat penting.

Praktik people to people contact sendiri menargetkan masyarakat sebagai komunitas internasional yang perlu dipengaruhi dengan cara diplomasi yang cair, alamiah dan familiar.

Untuk itu, Puan mengajak masyarakat Indonesia yang ada di Jepang membantu negara dalam memperkuat hubungan dengan Jepang. Salah satu caranya dengan meningkatkan people to people contact yang menjadi pilar penting dalam hubungan Indonesia dan Jepang selama ini.

"Masyarakat kedua negara kita selama ini sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Sehingga menjadi tugas kita untuk memenuhi keinginan rakyat dengan menguatkan hubungan kedua negara yang berorientasi pada kepentingan rakyatnya atau people oriented relations," ujar Puan.

