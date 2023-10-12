Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kembali ke Jakarta, Syahrul Yasin Limpo Tiba di Soetta Usai Jenguk Ibu

Hasnugara , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |02:58 WIB
Kembali ke Jakarta, Syahrul Yasin Limpo Tiba di Soetta Usai Jenguk Ibu
Syahrul Yasin Limpo didampingi istri tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten (Foto: Hasnugara)
A
A
A

TANGERANG - Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syahrul Yasin Limpo tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (12/10/2023) dini hari.

Syahrul kembali ke Jakarta usai mengunjungi orangtuanya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dengan menumpang Maskapai Citilink QG349 rute Makassar - Jakarta, Syahrul Yasin Limpo didampingi istri tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Mantan Menteri Pertanian itu secara resmi diumumkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi di Kementan.

Syahrul Yasin Limpo keluar melalui pintu east lobby kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraan untuk menganta ke kediamannya.

Pada Rabu 11 Oktober 2023 kemarin, Syahrul seharusnya menenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Namun, berhalangan hadir karena baru tiba di Jakarta Kamis dini hari.

(Arief Setyadi )

      
