INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hobi Unik Pangeran Diponegoro, dari Memelihara Burung hingga Main Catur

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:29 WIB
Hobi Unik Pangeran Diponegoro, dari Memelihara Burung hingga Main Catur
Pangeran Diponegoro (foto: dok wikipedia)
A
A
A

SOSOK pejuang Pangeran Diponegoro, sebagaimana pada umumnya manusia juga memiliki hobi. Tetapi konon sang pangeran memiliki hobi unik yakni memelihara burung, bermain catur, hingga mengunyah sirih.

Khusus hobi memelihara burung, kakak tua dan perkutut menjadi burung yang suka dikoleksi sang pangeran. Hobi itu memang menjadi cukup unik di tengah kharismanya sebagai seorang pahlawan yang juga jadi ulama dengan karomah dan kesaktiannya yang mengiringinya. Bahkan di pengasingannya, ia menghabiskan banyak waktu di antara burung - burung kakatua.

Kebiasaan lain yang juga digambarkan unik adalah hobinya yang bermain catur dan mengunyah sirih. Kebiasaan mengunyah sirih ini sering kali dilakukan Diponegoro setiap hari, sebagaimana dikutip dari buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855", tulisan Peter Carey. Bahkan dari kebiasaannya mengunyah sirih, sehingga ia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah seracikan kapur, daun sirih, dan pinang.

Pangeran Diponegoro juga konon memiliki kebiasaan merokok. Rokok yang biasanya ia hisap adalah sigaret tebal yang dilintingnya sendiri dengan tangan. Sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal, yang dibungkus dengan daun jati.

Kesukaan Pangeran Diponegoro yang tentu cukup unik yakni kebiasaannya adalah minum anggur bersama orang - orang Eropa. Merek paling favoritnya adalah Constatia, anggur putih manis dari Tanjung Harapan, yang pernah menjadi pilihan raja - raja dan kaisar, seperi Napoleon.

Tapi Diponegoro tak pernah menjadikan meminum anggur sebagai kebiasaan yang berlebihan. Diponegoro mempunyai tafsir sendiri soal larangan minum anggur putih manis dalam islam, dan berpendapat bahwa meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al Quran. Mengingat orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai obat penawar bila mereka mabuk anggur merah.

Halaman:
1 2
      
