Gempa M3,1 Guncang Sigi Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Kamis (12/10/2023), sekira pukul 04.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.37 Lintang Selatan - 120.01 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 12-Oct-2023 04:22:32WIB, Lok:1.37LS, 120.01BT (14 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)