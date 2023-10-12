Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Silaturahmi ke Ponpes Cipasung Jabar, Ini Pesan Kiai dan Ulama

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:22 WIB
Ganjar Silaturahmi ke Ponpes Cipasung Jabar, Ini Pesan Kiai dan Ulama
Ganjar Pranowo saat di Ponpes Cipasung (foto: dok ist)
A
A
A

TASIKMALAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kedatangan Ganjar ke Ponpes Cipasung masih dalam rangka bersilahturahmi dengan tokoh-tokoh, ulama dan Kiai yang ada di wilayah Tasikmalaya, termasuk juga dengan Pimpinan Ponpes Cipasung, yakni KH Ubaidillah Ruhiat.

“Ya saya mau silaturahmi, sudah lama sekali baru hari ini bisa, karena beliau (KH Ubaidillah Ruhiat) pernah berjumpa kami,” kata Ganjar di sela-sela mengunjungi Ponpes Cipasung, pada Selasa 10 Oktober 2023.

Saat Ganjar tiba di Ponpes Cipasung, Ganjar langsung beramah-tamah dengan Kiai dan Ulama yang sudah menunggunya. Kebanyakan Kiai dan Ulama ini berasal dari wilayah Jawa Barat.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mendengarkan masukan dari para Kiai dan Ulama, di dalam pertemuan tersebut. Kebanyakan mereka berbicara mengenai perhatian terhadap pendidikan di pondok pesantren.

“Kami diskusi banyak hal dan hari ini bisa bertemu dengan warga di (Ponpes) Cipasung dan tentu saja kami senang sekali bisa diterima banyak ulama tadi datang diskusi,” beber Ganjar.

“Intinya sama, di mana perhatian pemerintah pada Ponpes ya alhamdulillah sudah ada undang-undangnya, PR-nya tinggal satu kita laksanakan undang-undangnya,” imbuh Ganjar.

