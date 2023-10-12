Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Hoaks Soal Gizi dan Kesehatan, Atikoh Ganjar: Literasi Informasi Penting

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:42 WIB
Banyak Hoaks Soal Gizi dan Kesehatan, Atikoh Ganjar: Literasi Informasi Penting
Siti Atikoh Supriyanti (foto: dok ist)
SLEMAN - Siti Atikoh Supriyanti menjadi pembicara tamu dalam acara peluncuran dan bedah buku berjudul "Narasi Nutrisi dan Kesehatan di Zaman Pasca-Kebenaran" di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa 10 Oktober 2023.

Atikoh mengatakan pentingnya literasi informasi terkait gizi dan kesehatan dalam menghadapi penyebaran informasi palsu atau hoaks. Istri dari bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu mengingatkan bahwa informasi yang salah terkait dengan kesehatan dan gizi dapat memiliki dampak serius pada masyarakat.

"Kalau kita bicara tentang hoaks itu tidak hanya kaitan dengan politik, agama, tetapi juga kesehatan dan pangan. Literasi secara umum, itu memang kita masih PR, apalagi literasi terkait dengan gizi," kata Atikoh yang juga alumni Fakultas Pertanian, UGM tersebut.

Atikoh mengungkapkan bahwa literasi informasi, terutama terkait gizi, masih merupakan tantangan besar, terutama ketika informasi hoaks mudah menyebar di media sosial.

Ia menekankan perlunya mengajarkan masyarakat untuk memverifikasi sumber informasi dan memahami isu-isu kesehatan dengan lebih baik.

"Ketika kita bicara literasi, ada langkah-langkah, misalnya sumbernya dipercaya atau tidak," tutur Atikoh yang juga Magister of Public Policy di National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang.

Menurut Atikoh, sangat penting sumber informasi yang terpercaya, bahasa yang mudah dimengerti tentang gizi dan kesehatan hingga pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kesehatan.

Magister kampus ITB ini menyatakan, literasi informasi terkait gizi dan kesehatan ini harus dilakukab oleh semua pihak dengan menggunakan bahasa sederhana.

"Ini perlu kerja sama dari kita semua bagaimana kita bisa memberikan literasi kepada masyarakat, tentang bahasa-bahasa sederhana," tutur Atikoh yang juga lulusan Master of Public Policy di National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang itu.

