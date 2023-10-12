Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tidak Ada Agenda Reshuffle Kabinet Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:54 WIB
Tidak Ada Agenda <i>Reshuffle</i> Kabinet Hari Ini
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan melakukan pelantikan menteri atau reshuffle kabinet pada hari ini, Kamis (12/10).

Saat ini posisi menteri pertanian (Mentan) sedang kosong. Hal tersebut menyusul telah ditetapkannya tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK pada Rabu (11/10) kemarin.

"Tidak betul. Pada agenda resmi Presiden RI hari ini tidak ada agenda pelantikan Menteri," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat dihubungi, Kamis (12/10/2023).

Perlu diketahui, Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari SYL. Politikus Nasdem itupun telah menemui Presiden di Istana Merdeka pada Minggu (8/10) malam.

SYL sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus dugaan korupsi terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Kedua tersangka lainnya tersebut yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono (KS) serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta (MH).

(Khafid Mardiyansyah)

      
