Bahas Kasus Korupsi SYL, Kepala PPATK Menghadap Jokowi di Istana

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Kamis (12/10). Ivan mengaku membahas mengenai perkembangan beberapa kasus.

"Dan soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau (Presiden Jokowi), dan perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan yah tugas fungsi kami," kata Ivan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Kasus yang berkembang itu, kata Ivan, salah satunya mengenai perkara yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ya (kasus) yang berkembang sekarang lah," kata Ivan.