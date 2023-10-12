Rapat Mingguan TPN Berlangsung Hangat dan Akrab

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyampaikan hasil Rapat Mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) ke-6 di Gedung TPN GP, MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023) sore.

“Pak Arsjad sebagai pimpinan TPN GP melaporkan kepada Ketum Parpol apa yang sudah dilakukan: Penggalangan dan strategi pemetaannya. Terus kemudian, dari situ para Ketum Parpol memberikan pengarahan,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (12/10/2023).

Momen hangat terjadi kala para pimpinan parpol mulai meninggalkan Gedung TPN GP. HT mengantarkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk pulang. HT memimpin rombongan bersama Mega. Lantas , HT mengantar Mega hingga ke mobil.

Setelah itu, Mega langsung menaiki mobil. Tak hanya itu, HT juga mengantar Ketua Umum DPP PPP Mardiono pulang. Pun dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

(Khafid Mardiyansyah)