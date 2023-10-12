DPR Dorong Pemerintah Fokus Kedaulatan Pangan untuk Cegah Gizi Buruk Anak

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti (KD) mengingatkan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk pada anak. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan program generasi Indonesia emas 2045.

Menurutnya, persoalan gizi buruk masih menjadi masalah serius di tanah air. Untuk itu, ia merasa Pemerintah perlu fokus mengatasi masalah tersebut.

"Gizi buruk pada anak adalah masalah serius yang mengancam generasi penerus bangsa. Meskipun ada perbaikan sejak beberapa tahun terakhir, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah ini," kata Kris Dayanti dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

Ia mengklaim, DPR RI menemukan masih cukup banyak anak-anak di berbagai daerah yang mengalami gizi buruk. Bahkan, kata KD, sampai kondisi anak cukup memprihatinkan.

Kris Dayanti pun menyoroti adanya anak dengan gizi buruk yang baru-baru ini terungkap di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Aldila Dwi Alfian mengalami gizi buruk sehingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit.

Bahkan, keluarga Aldila ini tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). KD pun merasa prihatin atas kondisi Aldila Dwi Alfian. Ia mempertanyakan keluarga Aldila tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Pemerintah pusat sudah menyiapkan program yang sangat baik. Tapi sering kali urusan pendataan di daerah kurang maksimal sehingga yang seharusnya bisa mendapat bantuan, justru malah tidak terjangkau. Ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Baik gizi buruk maupun stunting, lanjut KD, merupakan masalah serius yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penting dilakukan kampanye edukasi yang efektif, termasuk penyuluhan bagaimana pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan pola makan sehat.

"Jika masyarakat sadar terhadap permasalahan gizi, orang tua akan lebih berupaya dan memberi perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka," jelas Kris Dayanti.