HOME NEWS NASIONAL

Viral Pengendara Motor Masuk Jalan Tol Japek Tanpa Helm, Polisi Kesulitan Cari Pelaku

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:02 WIB
Viral Pengendara Motor Masuk Jalan Tol Japek Tanpa Helm, Polisi Kesulitan Cari Pelaku
Pengendara Motor masuk tol di malam hari viral di medsos (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Aksi pengendara sepeda motor masuk ke ruas Tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Bahkan dalam video tersebut, pengendara terlihat nekat masuk ke dalam jalan tol tanpa memakai helm.

Hal ini pun sangat membahayakan pengendara itu sendiri hingga pengendara lainnya. Sementara petugas kepolisian masih kesulitan mencari indentitas kendaraan yang digunakan, diduga pengendara menggunkan nomor kendaraan palsu.

Dari video amatir yang direkam oleh salah satu pengendara yang melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek, terlihat seorang pengendara sepeda motor melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek dari pintu Gerbang Bekasi Barat menuju pintu gerbang Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis dinihari.

Bahkan pengendara kendaran roda dua tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga tidak menyadari sepada motornya masuk ke ruas tol. Diduga pengendara sepeda motor tidak mengetahui jalan hingga nekat masuk kedalam tol.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, hingga kini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan adanya kendaraan sepeda motor yang masuk ke dalam jalan tol dan viral di media sosial.

